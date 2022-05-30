Окупанти знову обстріляли Харків: серед поранених підліток

Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будинків та господарських споруд

Прокуратура Харківщини відкрила кримінальне провадження

У понеділок, 30 травня, російські військові обстріляли Київський район Харкова. Під вогнем опинились дев‘ять вулиць. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу отримали поранення троє мирних мешканців: 16-річний хлопець та двоє чоловіків. Наразі всі потерпілі перебувають у лікарні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будинків та господарських споруд. Крім того, сталась пожежа гаражних боксів площею майже 400 кв. м.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області.

Як повідомлялося, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів Харківщини понад 250 одиниць озброєння і військової техніки.

З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ.

Вночі 30 травня у Мерефі на Харківщині лунали вибухи: повідомляють про ракетний удар.

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