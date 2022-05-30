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    Події в Україні

    Окупанти знову обстріляли Харків: серед поранених підліток

    Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будинків та господарських споруд - Окупанти знову обстріляли Харків: серед поранених підліток
    Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будинків та господарських споруд
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Прокуратура Харківщини відкрила кримінальне провадження

    У понеділок, 30 травня, російські військові обстріляли Київський район Харкова. Під вогнем опинились дев‘ять вулиць. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

    Внаслідок обстрілу отримали поранення троє мирних мешканців: 16-річний хлопець та двоє чоловіків. Наразі всі потерпілі перебувають у лікарні.

    Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будинків та господарських споруд. Крім того, сталась пожежа гаражних боксів площею майже 400 кв. м.

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    Окупанти знову обстріляли Харків: серед поранених підліток
    Окупанти знову обстріляли Харків: серед поранених підліток

    За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

    Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області.

    Як повідомлялося, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів Харківщини понад 250 одиниць озброєння і військової техніки.

    З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ.

    Вночі 30 травня у Мерефі на Харківщині лунали вибухи: повідомляють про ракетний удар.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знову обстріляли Харків: серед поранених підліток