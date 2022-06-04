Війська РФ продовжують атакувати Балаклію: серед поранених дитина

Загалом в Балаклії 8 поранених

Російські війська продовжують атакувати туриторії України з артилерії та авіації. Минулої доби під обстріл знову потрапила Балаклія на Харківщині. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Минулої доби під час обстрілу Балаклії поранення отримала 11-річна дитина. Загалом в Балаклії 8 поранених. Ще 2 – у Харкові внаслідок обстрілу околиць міста», – повідомив Синєгубов.

Крім цього, потягом доби ворог обстрілював Барвінкове в Ізюмському районі та Циркуни в Харківському. По Харківському району завдано ракетного удару. Пошкоджені будинки, але без постраждалих.

«На Харківщині тривають бої. Ворог намагався вести наступ на Барвінкове та Святогірськ. На Ізюмщині ворог наступав в напрямку Вірнопілля та Богородичного. Всі атаки відбиті. Наші захисники тримають позиції», – зазначив голова ОДА.

Зазначається, що на Харківщині за 100 днів війни загинули 38 дітей.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів 24 травня в Балаклії поранення отримали семеро людей, в тому числі одна дитина, ще двоє загинули.

28 лютого Балаклія зазнала авіаударів, а на початку березня у місто зайшли російські війська.

6 квітня окупанти здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у Балаклії. Через обстріл загинуло троє людей.

2 квітня російські окупанти влучили в районну лікарню тимчасово окупованої Балаклії. В ОВА заявляли, що будівля частково пошкоджена, близько 70 пацієнтів та медперсонал потребують негайної евакуації.

3 квітня окупанти обстріляли автобуси, на яких планувалося евакуювати пацієнтів та персонал лікарні. Один із водіїв загинув.

10 квітня росіяни вчергове обстріляли тимчасово окуповане місто на Харківщині. Внаслідок цього є загиблі місцеві жителі, серед яких дитина.

Міський голова Балаклії Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами.



