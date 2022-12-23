Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог збільшив обсяги перевезення техніки та боєприпасів на фронт – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог збільшив обсяги перевезення техніки та боєприпасів на фронт – Генштаб
фото ілюстративне

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України

Триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав один ракетний, чотири авіаційних удари, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському – намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти планують розгорнути на території білорусі польовий шпиталь.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них – Гоптівка, Кудіївка, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибине, Дворічна та Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони чотирнадцяти населених пунктів. Зокрема це - Вишневе, Іванівка, Западне, Купянськ і Синьківка на Харківщині та Кислівка, Ягідне, Котлярівка, Куземівка і Коломийчиха Луганської області.

На Лиманському напрямку окупанти знову завдали вогневого ураження по районах Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони двадцяти двох населених пунктів. Серед них - Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне та Веселе Донецької області. Окрім того, авіаудари зафіксовано біля Спірного та Білогорівки.

На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали Водяне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад сорок населених пунктів. Зокрема це - Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка і Станіслав на Херсонщині. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам’янського.

З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області, до міста Бердянськ прибули близько 500 військовослужбовців зі складу Росгвардії.

Українська авіація протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється.

Теги: Україна війна ЗСУ окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Сьогодні, 16:19
Окупанти атакують ракетами Краматорськ
Окупанти атакують ракетами Краматорськ
Сьогодні, 13:44
ЗСУ вдарили по штабу «кадировців» на Запоріжжі (відео)
ЗСУ вдарили по штабу «кадировців» на Запоріжжі (відео)
Сьогодні, 14:46

Події в Україні

МАГАТЕ готується направити групи на українські АЕС
МАГАТЕ готується направити групи на українські АЕС
Окупанти розгортають у Білорусі польовий шпиталь
Окупанти розгортають у Білорусі польовий шпиталь
Ворог збільшив обсяги перевезення техніки та боєприпасів на фронт – Генштаб
Ворог збільшив обсяги перевезення техніки та боєприпасів на фронт – Генштаб
Гіркін дав жорстку обіцянку російським генералам (відео)
Гіркін дав жорстку обіцянку російським генералам (відео)
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
На Сумщину проникла ворожа ДРГ
На Сумщину проникла ворожа ДРГ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Байден готовий зустрітись із Путіним, але є одна умова
30K
Макрон різко відповів критикам «гарантій безпеки» для РФ
14K
Зеленський везе із США хороші новини, Путін божиться, що хоче припинити війну. Головне за 22 грудня
8085
Чи буде мирний план? Кремль відреагував на статтю The Wall Street Journal
7506
Путін хоче зняти з себе відповідальність за війну в Україні – ISW
6931
У Москві горить військова частина (відео)

Новини

Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
Вчора, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту