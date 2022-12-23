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Окупанти атакують ракетами Краматорськ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти атакують ракетами Краматорськ
фото: з відкритих джерел

Містян закликають бути в укриттях

Російська армія сьогодні, 23 грудня завдає ракетних ударів по Краматорську Донецької області. Про це повідомляє мер міста Олександр Гончаренко.

Містян закликають бути в укриттях. «Падлюки знов б’ють ракетами по Краматорську. Перебувайте в укриттях», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, в 12:55 в Україні пролунав сигнал тривоги у багатьох областях  та в м.Києві. О 13:30 тривогу було скасовано в усіх областях, окрім  Луганської.

Триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: Донеччина росіяни ворог армія

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