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Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
фото ілюстративне

Сумарно у Чорному морі напоготові 20 ракет типу «Калібр»

Російські загарбники готові вдарити по Україні одразу 20 ракетам з моря. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Рашисти збільшили в Чорному морі кількість ракетоносіїв до трьох. Сумарно напоготові 20 ракет типу «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Моніторингові групи повідомляють, що малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М» та фрегат проекту 11356Р класу «Адмірал Макаров» вийшли з Севастопольської бухти у Чорне море. Загальний залп – 20 ракет «Калібр».

Судна рухаються на захід від Севастополя зі швидкістю 7-10 вузлів, імовірно, відійдуть від берегу на 3-5 кілометрів і стануть на бойове чергування. Скоріш за все будуть застосовані при підтримці ракетної атаки з Каспійського регіону, звідки працює стратегічна авіація ворога Ту-95мс / Ту-160.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла.

Додамо, що триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: море ракета Україна окупанти росія війна

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