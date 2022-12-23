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ЗСУ вдарили по штабу «кадировців» на Запоріжжі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по штабу «кадировців» на Запоріжжі (відео)
фото ілюстративне

Офіційної інформації від Генштабу поки немає

У ніч на 23 грудня знову поблизу Токмака на Запоріжжі прогриміли вибухи. Під вогонь ЗСУ потрапив штаб російських окупантів і «кадировців». Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

«Це відбулось десь вчора о 22:50-23:40. Місцеві джерела пишуть, що уві сні згоріло багато дон-донів, разом зі штабом орків. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації від Генштабу поки немає.

Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, воїни Збройних сил України завдали удару по польовому аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області. Окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.

До слова, триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Теги: Запоріжжя росія окупанти ЗСУ війна Рамзан Кадиров Україна

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