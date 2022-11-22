Генштаб назвав напрямки, де росіяни зазнали найбільших втрат

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 85 тис. своїх військових

Протягом минулої українські захисники знищили 400 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 85 тис. своїх військових, 2895 танків та 278 літаків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 22 листопада орієнтовно склали:

особового складу – близько 85 000 (+400) осіб ліквідовано,

танків – 2895 (+3) од,

бойових броньованих машин – 5827 (+5) од,

артилерійських систем – 1882 (+12) од,

РСЗВ – 395 (+2) од,

засобів ППО – 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),

крилатих ракет – 480 (+0),

кораблів /катерів – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од,

спеціальної техніки – 161 (+0).

Найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, триває 272-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.