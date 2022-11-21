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Аналітики підрахували, скільки техніки втратила армія Путіна в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Аналітики підрахували, скільки техніки втратила армія Путіна в Україні
РФ втратила більше 8 тис. одиниць військової техніки
фото: Reuters

Росія продовжує втрачати військову техніку у війні з Україною

Від початку повномасштабного вторгнення на територію України армія РФ втратила щонайменше 8 044 одиниць військової техніки. Про це повідомляє Oryx.

Згідно з даними, які підтверджені фото- та відеоматеріалами, 4 927 одиниць було знищено, пошкоджено – 198, покинуто – 300, захоплено – 2 619.

Аналітики зазначають, що втрати Росії склали:

  • 1504 танки (862 з них були знищені, 522 захоплені);
  • 718 бойових броньованих машин (439 знищені, 245 захоплені);
  • 1748 бойових машин піхоти (1078 знищені, 553 захоплені);
  • 154 реактивних системи залпового вогню;
  • 80 зенітних ракетних комплексів.

Раніше стало відомо, чи потрапляла зброя з України до рук злочинців.

Як відомо, триває 271 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

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Теги: армія путін війна втрати військова техніка зброя Україна росія

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