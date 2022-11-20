Рашисти втратили близько 40% артилерії на Херсонщині – Мусієнко

Особовий склад росіян, який втрачав боєздатність окремих російських з’єднань потрібно поповнити за рахунок мобілізованих

Херсонське угруповання російських військ зосереджене на лівобережжі Херсонщини і на Запорізькому напрямку. Про це в етері «Громадського Радіо» повідомив Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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«Зараз багато хто з оглядачів зайнятий тим, що шукає херсонське угруповання військ, а воно насправді перебуває на лівобережжі Херсонщини й на Запорізькому напрямку. Тобто сказати, що Росія вже кудись перекинула більшу частину цього контингенту не доводиться. Окремі частини, які фіксувались на Луганщині, то це дійсно зростання, сплеск активності та можна говорити про кілька БТГ, які з’явились там і є підстави вважати, що це десантники, які перебували на правобережжі Херсонщини. Поки збільшення якогось контингенту, який був саме на правобережжі Херсонщини не спостерігається», – заявив Мусієнко.

Крім того, росіяни не можуть туди дійти, адже втратили багато техніки, зокрема від 30 до 50 відсотків танків.

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«Росіяни втратили близько 40% артилерії. Від 30 до 50% танків. Це того, що у них було, враховуючи доукомплектування, які здійснювалось під час їхнього перебування на окупованих територіях. У них є дійсно серйозні втрати, а ці втрати треба поповнювати, провести певне перегрупування. Особовий склад, який втрачав боєздатність окремих російських з’єднань потрібно поповнити за рахунок мобілізованих. На це потрібен час і зараз українські війська не дають можливості. Вони тиснуть на противника і звичайно робити це складно», – додає Мусієнко.

Олександр Мусієнко також зауважує, що не виключене перекидання росіянами херсонського угруповання на інші напрямки, зокрема на схід.

Раніше Міноборони дало прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни.

Нагадаємо, триває 270-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.