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Ще «мінус» майже 400 окупантів: свіжі дані Генштабу про втрати ворога

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ще «мінус» майже 400 окупантів: свіжі дані Генштабу про втрати ворога
ЗСУ продовжуть нищити російських окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Втрати військ РФ від початку війни перевищили 84,6 тис. осіб

За минулу добу, 20 листопада, українські захисники ліквідували близько 390 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни в Україні знищено приблизно 84,6 тис. рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 листопада орієнтовно склали:

  • танків ‒ 2892 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1870 (+2) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
  • крилатих ракет ‒ 480 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
Ще «мінус» майже 400 окупантів: свіжі дані Генштабу про втрати ворога фото 1

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Теги: війна окупанти росія Україна втрати Генштаб ЗСУ

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