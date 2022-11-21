Ще «мінус» майже 400 окупантів: свіжі дані Генштабу про втрати ворога
Втрати військ РФ від початку війни перевищили 84,6 тис. осіб
За минулу добу, 20 листопада, українські захисники ліквідували близько 390 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни в Україні знищено приблизно 84,6 тис. рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 листопада орієнтовно склали:
- танків ‒ 2892 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5) од,
- артилерійських систем – 1870 (+2) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
- крилатих ракет ‒ 480 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.
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