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Генштаб повідомив, на що окупанти перетворили Джанкой

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, на що окупанти перетворили Джанкой
Вертольотна база окупантів у Джанкої
фото з відкритих джерел

За даними розвідки, у польовому парку техніки в районі Медведівки перебуває 750 одиниць озброєння та військової техніки

Тимчасово окупований Джанкой та прилеглі райони російські загарбники перетворили на найбільшу військову базу. Таку заяву зробив заступник начальник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

За його словами, на півночі Криму росіяни утримують резерви для посилення угруповань на Придніпровському та Оріховському напрямках.

«Місто Джанкой та прилеглі до нього районі фактично перетворилися на найбільшу військову базу на тимчасово окупованій території Криму, звідки здійснюється передислокація російських військ та техніки», – сказав Громов.

Він зазначив, що за даними розвідки, у польовому парку техніки в районі Медведівки (Джанкойський район) перебуває 750 одиниць озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: місто озброєння окупанти росіяни Крим

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