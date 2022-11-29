Російських окупантів підселяють в будинки мирних жителів Криму

У селищі немає вільних приміщень для розквартування окупантів

У селище Радянське останнім часом прибули понад 600 російських військових

У Криму російських військових почали підселяти до будинків мирних жителів: частина «квартирантів» – з Якутії. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він уточнив, що отримав цю інформацію від мешканців селища Радянське, куди останнім часом прибули понад 600 російських військових.

«Оскільки у селищі немає вільних приміщень для розквартування такої кількості солдатів, російські органи закликають цивільне населення взяти у свої будинки підселенців», – написав він.

Зазначається, що більшість із прибулих до Радянського військових – родом з Якутії. Після приїзду в селищі різко збільшився продаж алкоголю.

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.