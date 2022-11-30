«Комітет захисту журналістів» відреагував на драконівські вироки журналістам Криму

Кримських журналістів Османа Аріфмеметова (нижній ряд, ліворуч), Рустема Шейхалієва (верхній ряд, ліворуч) і Руслана Сулейманова (нижній ряд, у центрі) засуджено до в’язниці разом із двома кримськими активістами

Російська судова колегія ухвалила рішення відправити журналістів до колонії суворого режиму на 14 років

Міжнародна правозахисна організація «Комітет захисту журналістів» публічно засудила російський вирок цивільним журналістам у Криму Осману Аріфмеметову та Рустему Шейхалієву, повідомляють сайт комітету та сайт «Крим.Реалії» (проєкт Радіо Свобода). Про це пише Національна спілка журналістів України.

Нагадаємо, що російська судова колегія ухвалила рішення відправити журналістів до колонії суворого режиму на 14 років. Національна спілка журналістів висловила протест проти виголошеного вироку та вимагає зняття з наших колег всіх звинувачень і скасування рішення про позбавлення волі.

«Драконівські 14-річні вироки кримськотатарським журналістам Осману Аріфмеметову та Рустему Шейхалієву демонструють, наскільки російська влада має намір усунути будь-які незгодні голоси в Криму», – заявила Гульноза Саїд, координаторка програм «Комітету захисту журналістів» у Європі та Центральній Азії.

Гульноза Саїд додала, що «цей вирок має стати тривожним сигналом» для всіх, кому небайдужа свобода преси в Росії та а анексованому нею Криму.

«Російська влада має негайно звільнити Аріфмеметова, Шейхалієва та всіх інших ув’язнених представників преси», – резюмує Гульноза Саїд.

24 листопада 2022 року головуючий суддя Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону В’ячеслав Корсаков у складі суддів Дениса Галкіна та Ігоря Шендрікова визнали підсудних винними у терористичній діяльності та спробі захоплення влади.

Активістів Енвера Аметова та Яшара Муєдінова засудили до 13 років колонії суворого режиму, а громадянських журналістів Руслана Сулейманова, Рустема Шейхалієва та Османа Аріфмеметова – до 14 років. Чотири роки терміну політв’язні проведуть у в’язниці, а потім ще один рік будуть обмежені у свободі пересування. Підсудні винними себе не визнали і вважають своє переслідування політичним.

У березні 2019 року російські силовики провели у Криму обшуки у будинках кримськотатарських активістів, зокрема представників громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 особи, серед них громадянські журналісти Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Ремзі Бекіров. 27 та 28 березня 2019 року російський «суд» у Сімферополі заарештував усіх затриманих.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня 2019 року в Криму.