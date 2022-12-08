Герої серед нас: 11-річна дівчинка врятувала життя однокласнику

Дівчинка побачила у вікні сусіднього будинку вогонь й побігла туди разом із дідусем

11-річна Софійка врятувала з-під вогню свого однокласника. Трапилася подія минулого тижня в м. Хирів Львівської області. Про це повідомляє ДСНС України.

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Дівчинка побачила у вікні сусіднього будинку вогонь й побігла туди разом із дідусем. Зайшовши в одну з кімнат вони побачили, що на ліжку спить однокласник дівчинки Дмитро. Вони одразу розбудили та вивели хлопця на свіже повітря і ліквідували займання.

Як з’ясувалось, Дмитро запалив свічку і заснув. Від догорілої свічки вогонь перекинувся на скатертину на столі та комп’ютерну техніку.

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Рятувальники вручили подяку та символічні подарунки Софійці за її героїчний вчинок та швидкі дії, що врятували хлопчику життя.

До слова, нещодавно у центрі Дніпра була масштабна пожежа.

Напередодні у Києві від вибуху акумулятора загорілася квартира. Вибух пролунав на вулиці Сергія Данченка.