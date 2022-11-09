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Генератор для квартири: рятувальники пояснили, у чому небезпека

Надія Клочко
glavcom.ua
Генератор для квартири: рятувальники пояснили, у чому небезпека
ДСНС закликає не встановлювати генератори у квартирах багатоповерхівок
фото з відкритих джерел

Рятувальники пояснюють, що використання генераторів можливе лише для приватних будинків

Протягом останніх тижнів в умовах відключень електроенергії українці почали частіше намагатися встановлювати генератори у своїх квартирах у багатоквартирних будинках. Однак рятувальники це суворо забороняють, адже генератори несуть загрозу не лише власникам квартири, а й сусідам. Про це на брифінгу розповів пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий.

«Головне: генератори ми у квартирах не використовуємо. По-перше, це токсичні продукти горіння. По-друге, для роботи генераторів використовуються легкозаймисті речовини. Це означає підвищену пожежну небезпеку та ймовірність виникнення пожежі», – пояснив представник ДСНС.

Хорунжий також пояснив, яку небезпеку можуть становити електричні генератори.

«Зараз на ринках з’явилися якісь електричні генератори, але їхня небезпека полягає в тому, що якщо увімкнути в мережу велику кількість таких генераторів – буде значне перенавантаження. Не витримає мережа, буде пожежа», – сказав він.

Пресофіцер ДСНС наголосив, що використання генераторів можливе лише для приватних будинків – вони мають бути розташовані на відстані семи метрів і більше від житлового будинку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін звільняє від сплати податку на додану вартість та в’їзного мита важливі для проходження опалювального сезону товари. Йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що найскладніша ситуація із постачанням електроенергії спостерігається у Києві, Київській та Харківській областях. 

Також раніше Міністерство внутрішніх справ пояснило українцям, що робити, якщо під час опалювального сезону впродовж доби немає світла та тепла

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Теги: електроенергія ДСНС

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