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У центрі Дніпра почалася масштабна пожежа (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У центрі Дніпра почалася масштабна пожежа (відео)
У центрі Дніпра спалахнула сильна пожежа
фото: кадр відео

Стовп диму видно за декілька кілометрів

3 грудня, у середмісті Дніпра почалася сильна пожежа. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«Попередньо, горить закинута будівля, але чекаємо уточнень від рятувальників. Вогнеборці вже на місці події і займаються гасінням вогню», – пишуть ЗМІ.

Дим видно навіть з лівого берегу, а вулиці поблизу осередку займання затягнуло густим димом. 

Нагадаємо, у Росії горів найбільший нафтохімічний комбінат.  Як повідомлялося, пожежа на заводі в Китаї забрала життя 36 людей

Теги: Дніпро пожежа відео

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