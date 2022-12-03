У центрі Дніпра почалася масштабна пожежа (відео)
Стовп диму видно за декілька кілометрів
3 грудня, у середмісті Дніпра почалася сильна пожежа. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
«Попередньо, горить закинута будівля, але чекаємо уточнень від рятувальників. Вогнеборці вже на місці події і займаються гасінням вогню», – пишуть ЗМІ.
Дим видно навіть з лівого берегу, а вулиці поблизу осередку займання затягнуло густим димом.
Нагадаємо, у Росії горів найбільший нафтохімічний комбінат. Як повідомлялося, пожежа на заводі в Китаї забрала життя 36 людей
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