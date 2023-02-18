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Гіркін спрогнозував, коли станеться крах окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Гіркін спрогнозував, коли станеться крах окупантів
Гіркін вважає, що наприкінці весни росіянам не буде чим воювати
фото з відкритих джерел

Окупанти мають 2-3 тижні для наступу, переконаний Гіркін

Терорист, військовий злочинець та колишній «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін) знову зробив негативний прогноз для російської армії. На його переконання, окупанти мають 2-3 тижні для наступу.

Під час ефіру з російським військовим експертом Максимом Клімовим Гіркін заявив, що окупанти мають багато проблем: безліч поранених військовослужбовців, відсутність належних виплат солдатам та багато іншого. 

За словами Гіркіна, Путін самоліквідувався у цій війні, а уряд Росії відмовляється належним чином виплачувати допомогу бойовикам «ЛДНР».

«Пани з міністерства оборони, я не питатиму, чи не ох*еніли ви там! Ви ох*еніли дуже давно на чолі з вашим міністром і всіма його заступниками», – сказав розлючений Гіркін.

Окремо терорист прокоментував конфлікт між ватажком ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. На його переконання, у Пригожина є два шляхи: або дати спокій Шойгу і зайнятися військовими питаннями, або зняти «Вагнер» з фронту у разі розвитку протистояння

Гіркін вважає, що наприкінці весни росіянам не буде чим воювати. «Березень на території півдня Росії, «Новоросії» та «Малоросії» – це дуже проблемний місяць... Тут питання у тому, що робитимуть наші? 2-3 тижні залишилося на проведення активних операцій на фронті», – зазначив Гіркін, нагадавши про те, що в Україну їде важка західна техніка.

Гіркін прогнозує, що великий наступ армії РФ якщо й буде, то нічого, крім величезних втрат за мінімальних результатів, не принесе.

«На нього будуть витрачені боєприпаси, людська сила, техніка. Тоді противник отримає від такого наступу тільки плюси. Адже, те в якому стані знаходяться наші війська, не дозволяє провести цей наступ», – додав Гіркін.

Він переконаний, якщо наступ РФ не розпочнеться до 24 лютого, то, швидше за все, його вже й не буде.

Нагадаємо, раніше Гіркін уже заявляв, що РФ не має сьогодні перспектив розгромити Україну.

Теги: Ігор Гіркін окупанти війна росія

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