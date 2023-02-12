Терорист Гіркін розповів про проколи, через які Росія не зможе розгромити Україну

За рік війни Росія отримала ряд надважких поразок

Терорист, військовий злочинець та колишній «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін) зробив черговий песимістичний прогноз щодо перемоги Росії у війні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, за його словами, за рік війни Росія отримала ряд надважких поразок та не має сьогодні перспектив розгромити Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На даний момент із таким політичним керівництвом, генералітетом та за умови повної відсутності мобілізаційних заходів в економіці і в тилу, ми не лише НАТО, ми й Україну перемогти не зможемо», – заявив терорист.

Раніше терорист Гіркін розповів про нищівну поразку Росії під Вугледаром. Збройні сили Росії поклали в Донецькій області кілька рот своєї штурмової піхоти та десятки одиниць бронетехніки, яку розстріляли ЗСУ.

Нагадаємо, терорист Гіркін-Стрєлков спрогнозував, що президент РФ не витримає провал його військової кампанії: Путін може втекти з Росії.

До слова, Гіркін «пройшовся» по армії РФ та сумно визнав перевагу ЗСУ (відео).

Будь ласка, читайте текст після реклами