Головна Світ Політика
search button user button menu button

Терорист Гіркін розповів про нищівну поразку Росії під Вугледаром

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Терорист Гіркін розповів про нищівну поразку Росії під Вугледаром
Розгромлена техніка путінської армії
фото з відкритих джерел

ЗСУ розстріляли російських військовослужбовців, «як у тирі»

Збройні сили Росії поклали в Донецькій області кілька рот своєї штурмової піхоти та десятки одиниць бронетехніки, яку розстріляли ЗСУ. Про це заявив терорист, військовий злочинець та колишній «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін).

Ворожі війська зазнали нищівної поразки на Донеччині й втратили чимало солдатів та техніки.

«Поскольку о поражении под Угледаром уже широко известно (в сеть выложено множество роликов, снятых дронами киевских партнеров) – придется прокомментировать отдельно (ранее я этого делать не хотел, равно как и сообщать о потерях)», – написав Гіркін.

У нього склалося враження, ніби російські генерали не зробили висновків із минулого року, тож Гіркін обізвав командувачів «кретинами». Терорист переконаний, що військові вкотре повторюють одні й ті ж помилки.

«Не прикрытое с воздуха и силами РЭБ выдвижение танковых и моторизованных колонн по узким дорогам вдоль редких лесопосадок по идеально ровной местности (поскольку по сторонам – минные поля) закончилось разгромом. Часть техники была уничтожена ударами ПТУР (запускаемых с высотных домов Угледара), часть – расстреляна артиллерией противника, стреляющей исключительно точно. Потеряно более 30 единиц бронетехники (разбивку по видам давать не буду), потери «двухсотыми» только у танкистов – многие десятки. Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше», – констатував колишній посадовець самопроголошеної республіки.

Гіркін зауважив, що всі втрати – односторонні, адже українці розстріляли російських військовослужбовців, «як у тирі».

Також він наголосив, що путінські воєначальники послали солдатів просто «на забій», не підтримавши їх ані артилерією, ані бронетехнікою.

«Угробили еще две роты штурмовой пехоты с тем-же результатом, что и ранее - то есть безрезультатно. В общем, на этом и закончилось широко анонсированное по сети «ура-военкорами» «наступление российской армии на всём Донецком фронте», – зазначив військовий злочинець.

Нагадаємо, терорист Гіркін-Стрєлков спрогнозував, що президент РФ не витримає провал його військової кампанії: Путін може втекти з Росії

До слова, Гіркін «пройшовся» по армії РФ та сумно визнав перевагу ЗСУ (відео).

Читайте також: Гіркін назвав головний страх Путіна
Теги: Ігор Стрєлков Ігор Гіркін війна росія Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна де-факто перетворилася на артилерійську. І снарядний голод, якщо він є, неможливо компенсувати нічим
Ситуація на фронті нагадує Першу світову. Тільки з дронами і тепловізорами
16 сiчня, 11:32
Час визнати: більшість росіян діють спільно з Путіним
Зрозуміти Росію і зробити висновки
8 лютого, 14:25
На Прикарпатті сьогодні буде чутно вибухи
На Прикарпатті сьогодні буде чутно вибухи
11 сiчня, 08:57
Окупанти підсилюють тисячі свіжомобілізованих та зеків своїми кадровими військами
Деокупація Луганщини: Гайдай розповів про ситуацію в області
11 сiчня, 10:37
Усі комунальні служби працюють на місцях прильотів
Нічний удар по Запоріжжю: влада показала наслідки (фото)
12 сiчня, 08:07
Імовірно, узимку найбільш активні бої продовжаться лише в районі Бахмута та Соледара
Якою буде війна в Україні взимку: прогноз Bloomberg
13 сiчня, 09:39
Очікується масштабне вкидання ворогом фейкових новин
Росія готує масштабну інформаційну спецоперацію проти України – розвідка
15 сiчня, 09:53
В одній із областей завтра не вимикатимуть світло
В одній із областей завтра не вимикатимуть світло
2 лютого, 21:52
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
4 лютого, 17:35

Політика

Путін виступить у річницю війни: Кремль повідомив деталі
Путін виступить у річницю війни: Кремль повідомив деталі
Молдова підтвердила проліт російської ракети над країною
Молдова підтвердила проліт російської ракети над країною
Терорист Гіркін розповів про нищівну поразку Росії під Вугледаром
Терорист Гіркін розповів про нищівну поразку Росії під Вугледаром
Путін готує концерт до річниці кривавої війни
Путін готує концерт до річниці кривавої війни
Макрон може позбавити Путіна найвищої нагороди Франції
Макрон може позбавити Путіна найвищої нагороди Франції
«Втома від України»: до Конгресу США внесено резолюцію про припинення допомоги Києву
«Втома від України»: до Конгресу США внесено резолюцію про припинення допомоги Києву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України
25K
Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію
21K
У який термін треба з'явитися в військкомат після вручення повістки: роз'яснення
17K
Одна із ракет пролетіла через Молдову
13K
Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців
12K
Вибух на колишньому заводі у Києві: перші кадри

Новини

Україна повернула тіла 61 полеглого захисника
Сьогодні, 12:49
У Львівській області можливі перебої зі світлом
Сьогодні, 11:33
У Львові та області пролунали вибухи
Сьогодні, 11:27
У Вінниці працює ППО
Сьогодні, 11:21
СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон
Сьогодні, 04:30
«Укроборонпром» почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО
Сьогодні, 03:00

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту