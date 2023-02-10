Терорист Гіркін розповів про нищівну поразку Росії під Вугледаром

ЗСУ розстріляли російських військовослужбовців, «як у тирі»

Збройні сили Росії поклали в Донецькій області кілька рот своєї штурмової піхоти та десятки одиниць бронетехніки, яку розстріляли ЗСУ. Про це заявив терорист, військовий злочинець та колишній «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін).

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Ворожі війська зазнали нищівної поразки на Донеччині й втратили чимало солдатів та техніки.

«Поскольку о поражении под Угледаром уже широко известно (в сеть выложено множество роликов, снятых дронами киевских партнеров) – придется прокомментировать отдельно (ранее я этого делать не хотел, равно как и сообщать о потерях)», – написав Гіркін.

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У нього склалося враження, ніби російські генерали не зробили висновків із минулого року, тож Гіркін обізвав командувачів «кретинами». Терорист переконаний, що військові вкотре повторюють одні й ті ж помилки.

«Не прикрытое с воздуха и силами РЭБ выдвижение танковых и моторизованных колонн по узким дорогам вдоль редких лесопосадок по идеально ровной местности (поскольку по сторонам – минные поля) закончилось разгромом. Часть техники была уничтожена ударами ПТУР (запускаемых с высотных домов Угледара), часть – расстреляна артиллерией противника, стреляющей исключительно точно. Потеряно более 30 единиц бронетехники (разбивку по видам давать не буду), потери «двухсотыми» только у танкистов – многие десятки. Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше», – констатував колишній посадовець самопроголошеної республіки.

Гіркін зауважив, що всі втрати – односторонні, адже українці розстріляли російських військовослужбовців, «як у тирі».

Також він наголосив, що путінські воєначальники послали солдатів просто «на забій», не підтримавши їх ані артилерією, ані бронетехнікою.

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«Угробили еще две роты штурмовой пехоты с тем-же результатом, что и ранее - то есть безрезультатно. В общем, на этом и закончилось широко анонсированное по сети «ура-военкорами» «наступление российской армии на всём Донецком фронте», – зазначив військовий злочинець.

Нагадаємо, терорист Гіркін-Стрєлков спрогнозував, що президент РФ не витримає провал його військової кампанії: Путін може втекти з Росії.

До слова, Гіркін «пройшовся» по армії РФ та сумно визнав перевагу ЗСУ (відео).