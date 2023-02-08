Путін може втекти з Росії. Терорист Гіркін назвав умову

Гіркін вважає, що втеча Путіна з Росії – це питання часу

Терорист Гіркін-Стрєлков спрогнозував, що Путін не зможе витримати провалу його військової кампанії

Терорист та колишній «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін) розповів, у якому разі у президента РФ Володимира Путіна виникне бажання «утекти» з Росії. Є кілька варіантів несподіваного зникнення Путіна, окрім хвороби чи нещасного випадку. Це Стрєлков пояснив в інтерв'ю проросійському блогеру Андрію Караулову.

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«У Путіна може виникнути бажання піти, втекти, кинути все, тільки коли настане саме критична ситуація. За його психотипом, саме в цій ситуації він, швидше за все, запанікує і може спробувати просто зістрибнути, щоб врятувати своє особисте життя. Приблизно, як Янукович – одного поля ягода хлопці», – заявив Стрєлков.

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Він зазначив, що незрозуміло, коли саме це може статися. Поки що, за його словами, ситуація не настільки критична.

«Тоді все вирішуватиме розподіл сил. Скільки військових сил у Совбєза РФ, скільки сил у Патрушева? У Шойгу в руках всі військові сили РФ. Навіть «вагнерівці» матимуть більшу силу, тому що вони найманці та не зв’язані ніякими сантиментами», – вважає Стрєлков.

Нагадаємо, що нещодавно аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, чому Путін боїться ризикувати у війні проти України.