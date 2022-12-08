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Глава Авдіївки: У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Глава Авдіївки: У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі 
За офіційними даними, 60% будівель у місті не підлягають відновленню 
фото з відкритих джерел

Місцеві мешканці живуть у підвалах  

Місто Авдіївка на Донеччині внаслідок обстрілів рашистів – всуціль у руїнах. Жодної не постраждалої будівлі не залишилося ще чотири місяці тому. Є будівлі, які можливо відновити, але 60% – тільки під знос. Про це у розмові з «Главкомом» розповів міський голова Віталій Барабаш.

Наразі в місті мешкає приблизно 2 тис. осіб цивільних. Живуть у підвалах багатоповерхових будинків, це так звана стара частина міста, приватний сектор. Там ще є вцілілі будинки, або підвали. Є і такі люди, які живуть у багатоповерхових будинках у квартирах. Однак у місті немає електрики, тепла, води, і це перша потреба тамтешніх мешканців. 

«З продуктами харчування проблем немає, з медициною також. Але коли частіше сніжитиме, доставляти все це стане складніше. Є проблема із забезпеченням дровами. Перевізники відмовляються везти дрова, які ми закупили, до Авдіївки, десь 30 км не довозять до міста. Потім ми самі завозитимемо дрова у громаду і роздаватимемо людям. Окрім того, зауважу, дрова отримуватимуть певні категорії, а не всі… Йдеться про осіб з інвалідністю трьох груп, багатодітні сім’ї, пенсіонерів. Тобто це соціально вразливі верстви населення», – пояснює мер.

Уранці на міській вежі на декілька годин вмикають генератор і з'являється зв'язок. Влітку десь 3-3,5 години вишка за рахунок акумуляторів працювала, взимку буде менше, бо холодно, то може годину. Окрім того, встановили Starlink. Є певна локація, де люди мають інтернет.

Щодо підприємств – ні Авдіївський завод металевих конструкцій (АЗМК), ні Авдіївський коксохім не працюють. 

«АЗМК розбитий. По ньому було декілька ударів. Авдіївському коксохіму нещодавно виповнилося 59 років. Ми привітали той колектив, який залишився на місці. Завод дуже сильно розбитий, він не працює. Люди евакуюють звідти якесь майно, а також доглядають, щоби його не розікрали», – повідомив Барабаш. 

Нагадаємо, також глава Авдіївки пояснив, чому росіяни не можуть взяти місто.

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Теги: Facebook Авдіївка завод інтернет майно населення харчування Донеччина

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