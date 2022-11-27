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Окупанти обстріляли Авдіївку. Є постраждалий

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Авдіївку. Є постраждалий
Рашисти вдарили по Авдіївці, через що постраждали цивільні
фото ілюстративне

Через ворожий обстріл було пошкоджено будинок

Рашисти вранці 27 листопада обстріляли Авдіївку. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, внаслідок ворожої атаки одна людина зазнала поранень. Також було пошкоджено будинок.

Разом з тим окупанти здійснили поодинокі обстріли Вугледара, Мар'їнки, Красногорівки та села Костянтинівка. Обійшлося без жертв.

Ворожого ракетного удару зазнав Лиман. У місті було знищено один будинок та пошкоджено ще два. Жертв серед мирного населення не було.

Нагадаємо, 26 листопада російська армія завдала ракетного удару по Дніпру, внаслідок обстрілу ворога, як зазначив президент Володимир Зеленський було зруйновано цілий житловий квартал.

Через російську атаку було зруйновано сім житлових будинків, а на місці удару спалахнула пожежа.

Нагадаємо, сьогодні, 27 листопада, російські терористи вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

Додамо, триває 277 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

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Теги: окупанти ворог армія будинок обстріл населення

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