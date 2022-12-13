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Голова Херсонської ОВА назвав населені пункти, у яких з'явилося світло

Юрій Лящук
glavcom.ua
Голова Херсонської ОВА назвав населені пункти, у яких з'явилося світло
Електроенергія з'явилась у 10 населених пунктах Херсонщини
фото: AP

Енергетики продовжують відновлювати критичну інфраструктуру Херсонщини

Електроенергія з'явилася ще у 10 населених пунктах Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«На завершення дня маю гарні новини.

Зі світлом:

  • Музиківка;
  • Шкуринівка;
  • Загорянівка;
  • Богданівка;
  • Петрівка;
  • Велетенське;
  • Первомайське;
  • Розлив;
  • Янтарне;
  • Берегове.

Дякую кожній та кожному, хто повертає світло в оселі жителів Херсонщини! Працюємо далі!» – написав Янушевич.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти відводять свої підрозділи з районів двох населених пунктів Херсонської області.

Нагадаємо, триває 293-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебували під вогневим контролем української армії.

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Теги: інфраструктура енергетика Херсонщина

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