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На Херсонщині СБУ затримала організаторів референдуму з «приєднання» до РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині СБУ затримала організаторів референдуму з «приєднання» до РФ
Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення
фото: пресслужба СБУ

Колаборантами є троє місцевих жителів, один з яких нещодавно приїхав з тимчасово окупованого Луганська

Служба безпеки викрила трьох ворожих поплічників в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Херсонської області. Зловмисниками виявились колишні представники «виборчих комісій», створених загарбниками під час тимчасової окупації частини регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Перебуваючи на «посадах», вони виконували вказівки Москви щодо підготовки і проведення незаконного референдуму з «приєднання» до РФ захоплених районів півдня України.

Для цього розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території Бериславського району.

Зловмисники особисто закликали людей прийти на «дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора.

У разі забезпечення «явки», ворог обіцяв своїм поплічникам «винагороду» у розмірі 50 тис. російських рублів кожному.

Крім цього, колаборанти здійснювали подворові обходи приватних домоволодінь, під час яких вимагали від людей поставити потрібну «відмітку в бюлетенях».

У разі відмови зловмисники одразу «зверталися» до озброєних рашистів, які вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом. Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух спротиву на території регіону.

За даними слідства, колаборантами є троє місцевих жителів, один з яких нещодавно приїхав з тимчасово окупованого Луганська. На початку повномасштабного вторгнення вони підтримали загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

Після звільнення району зловмисники намагались «загубитись» по різних населених пунктах. Однак, співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групи осіб) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала генералів, які командували захопленням Харківщини.

Теги: звільнення СБУ референдум Херсонщина

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