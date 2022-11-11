Офіційно: Херсон повертається під контроль України

Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем ЗСУ

Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Тих рашистів, хто не встиг втекти, закликають здаватися в полон. Зазначається, що кожен рашист, який чинитиме опір, буде знищений.

«Російські військовослужбовці! Як і очікувалося, після відступу основного угруповання військ російської армії від українського Херсона, ваше командування кинуло вам. Ваші командири закликають вас одягнути цивільний одяг і спробувати самостійно втекти з Херсона. Очевидно, ви не можете цього робити», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розвідка зазначає, що у разі добровільної здачі в полон Україна гарантує окупантам життя та безпеку. Здаватися в полон безпечно після попереднього обговорення умов капітуляції з уповноваженими представниками українського командування зателефонувавши на гарячу лінію Державного проекту України «Хочу жити»: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84 (цілодобово) або скористатися чат-ботом https://t.me/spasisebyabot.

«Якщо ви не маєте можливості зв'язатися з проектом «Хочу жити», дотримуйтесь наступного алгоритму», – додають у розвідці.

Розблокуйте магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом вниз, підніміть руки з білим прапором (підходить будь-яка біла тканина), крикніть «Я здаюся!», підійдіть до українських військових і виконайте всі їхні вимоги.

Як здатися у складі групи чи підрозділу:

Будь ласка, читайте текст після реклами

складіть всю зброю, станьте перед військовою технікою, відправте переговорника (офіцера або старшого в званні) – він повинен бути без зброї та мати білий прапор;

якщо ви громадянин України з окупованих територій і вас насильно «кличуть» і змушують воювати на боці РФ, повідомте про це українських військових.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що імовірно, ЗСУ увійшли в Херсон.

Також сьогодні міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Натомість головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт. «На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом», – написав Залужний.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські захисники мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.