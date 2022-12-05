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Головне за ніч: обстріли українських міст та дев'ятий пакет санкцій проти РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: обстріли українських міст та дев'ятий пакет санкцій проти РФ
У містах пролунала серія вибухів
фото ілюстративне

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні українські міста

«Главком» зібрав головні новини ночі 5 грудня. Рашисти обстріляли Запоріжжя та Кривий Ріг, а також Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Як українцям пройти зиму під час війни з РФ

Головне за ніч: обстріли українських міст та дев'ятий пакет санкцій проти РФ фото 1

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія сподівається використати зиму проти українців.

«Щоб пройти цю зиму, ми маємо ще більше допомагати одне одному, ніж будь-коли, і ще більше дбати одне про одного. Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які можуть послабити нас усіх, навіть якщо хтось один думає, що це якось посилить його особисто. Треба ще більше взаємодії, ніж будь-коли», – сказав Зеленський.

Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Головне за ніч: обстріли українських міст та дев'ятий пакет санкцій проти РФ фото 2

Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур. Про це повідомляє журналіст Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

«Європейська комісія сьогодні поінформувала країни-члени ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що на Білорусь знову санкції не націлені», – зазначив Йозвяк.

За його словами, у попередньому новому списку санкцій – близько 180 компаній і банків, ЗМІ та технологічних фірм. За попередньою інформацією новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів МЗС Європейського Союзу 12 грудня.

Нічний терор окупантів

Головне за ніч: обстріли українських міст та дев'ятий пакет санкцій проти РФ фото 3

У Запоріжжі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Повідомлення про вибухи з'явились 4 грудня о 23:58. Офіційної інформації про обстріли поки що немає.

Також рашисти вночі вгатили по Дніпопетровщині: Кривий Ріг опинився під обстрілами.

У Кривому Розі вночі 5 грудня пролунали потужні вибухи. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він уточнив, що у місті пролунало кілька вибухів.

«Кривий Ріг. У місті кілька потужних вибухів. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Наслідки встановлюються», – повідомив Вілкул.

Ембарго ЄС на постачання нафти з Росії набуло чинності

Головне за ніч: обстріли українських міст та дев'ятий пакет санкцій проти РФ фото 4

З понеділка, 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ, яку запровадили Європейський Союз, G7 та Австралія.

Стеля встановлена на рівні $60 за барель. Ембарго на російську нафту було узгоджено до ЄС ще наприкінці травня. Виняток діє для Болгарії. Під санкції також не потрапляють постачання трубопроводом «Дружба».

Санкції передбачають також заборону на європейське страхування танкерів для постачання нафти з РФ до третіх країн. Очікується, що з 5 лютого 2023 року буде також заборонено закупівлю нафтопродуктів.

Обмеження передбачає, що компаніям країн, які домовилися про санкції, не можна надавати брокерські, шипінгові, страхові та інші послуги для морського перевезення російської нафти до третіх країн, якщо тільки ця нафта не продана за ціною, нижчою від стелі.

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Теги: обстріл санкції Кривий Ріг Запоріжжя ембарго росія війна Володимир Зеленський зима

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