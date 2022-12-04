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Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
На Білорусь знову санкції не націлені
фото ілюстративне

У попередньому новому списку санкцій – близько 180 компаній і банків

Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур. Про це повідомляє журналіст Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

«Європейська комісія сьогодні поінформувала країни-члени ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що на Білорусь знову санкції не націлені», – зазначив Йозвяк.

За його словами, у попередньому новому списку санкцій – близько 180 компаній і банків, ЗМІ та технологічних фірм. За попередньою інформацією новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів МЗС Європейського Союзу 12 грудня.

Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ фото 1

Нагадаємо, в суботу, 3 грудня, Рада ЄС ухвалила рішення про запровадженням обмеження цін на російську морську сиру нафту. Ліміт встановлено на рівні $60 за барель.

Згодом Зеленський розкритикував ліміт цін на нафту РФ.

Нагадаємо, країни G7 та Австралія приєдналися до рішення Європейського Союзу встановити ліміт цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

Читайте також: Нафтове ембарго проти РФ: якою має бути гранична ціна на російську нафту
Теги: війна санкції Україна росія Європейський союз

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