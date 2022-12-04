Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

На Білорусь знову санкції не націлені

У попередньому новому списку санкцій – близько 180 компаній і банків

Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур. Про це повідомляє журналіст Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

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«Європейська комісія сьогодні поінформувала країни-члени ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що на Білорусь знову санкції не націлені», – зазначив Йозвяк.

За його словами, у попередньому новому списку санкцій – близько 180 компаній і банків, ЗМІ та технологічних фірм. За попередньою інформацією новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів МЗС Європейського Союзу 12 грудня.

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Нагадаємо, в суботу, 3 грудня, Рада ЄС ухвалила рішення про запровадженням обмеження цін на російську морську сиру нафту. Ліміт встановлено на рівні $60 за барель.

Згодом Зеленський розкритикував ліміт цін на нафту РФ.

Нагадаємо, країни G7 та Австралія приєдналися до рішення Європейського Союзу встановити ліміт цін на російську нафту на рівні $60 за барель.