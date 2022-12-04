Російський нафтовий бізнес. Санкції, що набирають силу у грудні

Згідно з домовленістю ЄС, країн G7 та Австралії, зафіксована на даний момент гранична ціна з часом змінюватиметься

ЄС остаточно затвердив граничну ціну на російську нафту

У Європейському Союзі завершилася процедура затвердження рішення встановити верхню межу цін на нафту з Росії на рівні 60 доларів за барель. Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС.

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В ухваленому документі сказано, що обмеження поширюються на сиру нафту, нафтові масла та нафтопродукти, отримані з бітумінозних порід.

Раніше цього тижня ціну цін затвердили на рівні постпредів ЄС. Потім розпочалася процедура фінального погодження. Публікація в Офіційному журналі ЄС означає, що цей процес успішно завершено.

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В опублікованому раніше комюніке Ради ЄС повідомлялося, що обмеження набирає чинності з 5 грудня 2022 року і «запроваджується перехідний період у 45 днів для суден, що перевозять сиру нафту з Росії, закуплену та завантажену на судно до 5 грудня 2022 року та вивантажену в кінцевому порту призначення до 19 січня 2023 року».

«Оскільки цінова межа може періодично переглядатися для адаптації до ринкової ситуації, сьогоднішнє рішення також встановлює перехідний період у 90 днів після кожної зміни цінової межі, щоб забезпечити її узгоджене застосування всіма операторами», – пояснювали у Брюсселі.

Зазначалося, що функціонування механізму обмеження цін переглядатиметься кожні два місяці, починаючи з середини січня 2023 року, з урахуванням змін на ринку, і встановлюватиметься не менш ніж на 5% нижче за середньоринкову ціну на російську нафту та нафтопродукти, розраховану на основі даних, наданих Міжнародним. енергетичним агентством.

Згідно з домовленістю ЄС, країн G7 та Австралії, зафіксована на даний момент гранична ціна з часом змінюватиметься. «Після того, як початкова межа встановлена, ціна може бути змінена в майбутньому, щоб відображати розвиток ринку та технічні зміни», – ішлося у матеріалах, опублікованих у суботу у зв'язку з рішенням Ради ЄС.

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У Євросоюзі також наголошують, що встановлення граничної ціни на нафту з Росії не вносить змін для введеної раніше заборони імпорту до ЄС російської нафти.

Крім того, з 5 грудня набуває чинності ембарго ЄС на переважну більшість імпорту російської нафти, тому гранична ціна буде застосовуватися до покупців за межами регіону.

Нагадаємо, метою запровадження обмежень цін на російську нафту є скорочення доходів, які глава Кремля Володимир Путін отримує у всьому світі для продовження війни в Україні.

Як відомо, Європейський Союз погодив ліміт цін на нафту з Росії.

Переговори про встановлення граничної ціни на російську нафту в Брюсселі були суперечливими й тривали більше тижня. Польща і спершу країни Балтії не погоджувалися на надто високу ціну, оскільки стверджували, що вона не матиме ефекту.