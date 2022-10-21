Головне за ніч: Удар по Антонівському мосту та попередження для чоловіків із Херсонщини

У Херсоні було чути вибухи в районі Антонівського мосту

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 21 жовтня. Антонівський міст «впіймав» ракетний удар. Також українці із Херсонщини ризикують потрапити у військо окупантів.

Жителі Херсона повідомляли про вибухи на Антонівському мосту

В окупованому рашистами Херсоні було чути вибухи. Перші повідомлення про «бавовну» з'явилися 20 жовтня о 23:06. Місцеві жителі повідомляли, що добряче дісталось Антонівському мосту. Офіційного підтвердження даній інформації поки немає.

Зазначимо, що Антонівський міст є дуже важливим для окупантів, адже це один з головних логістичних вузлів, який давав окупантам можливість здійснювати постачання свого угруповання на правому березі Дніпра в Херсонській області.

ЗСУ гатили по іранських військових в Криму

Арестович прокоментував заяву представника Білого дому Джона Кірбі, що Іран бере безпосередню участь у війні в Україні. Україна знає, що іранські військові перебувають у Криму і ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

«Ми знаємо, що вони є, ми по них завдавали ударів двічі. Тож там хлопці з КВІР (Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану, що існує паралельно зі збройними силами – Ред.) героїчно віддали свої життя за яхту (керівника ПВК «Вагнер» – Ред.) Пригожина», – зазначив він.

На запитання, чи є загиблі іранські військові, він відповів: «Звичайно, якщо артилерія влучає у місце, де вони ночують, то зазвичай там трапляються (смерті. – Ред.)».

Українці з Херсонщини ризикують потрапити у військо окупантів

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти можуть почати насильницьку мобілізацію. Під найбільшою загрозою знаходяться люди, які отримали російські паспорти. Такою інформацією поділилася голова Херсонської обласної військової адміністрації Галина Лугова.

«Так, це ризик, це велика небезпека. Розуміючи, що там в голові таргани, звичайно, можемо очікувати чого завгодно. Вже були спроби в нашій області забрати хлопців призовного віку до збройних сил Російської Федерації. Були примуси, ховали хлопців, плакали і матері, і дружини. Під загрозою насамперед ті люди, які отримали російські паспорти. Але потім, як ми знаємо, Путін прийняв рішення, що всі, хто залишилися на окупованій території і офіційно не отримали паспорт, є громадянами Російської Федерації», – повідомила Лугова.

Глава ОВА назвала ситуацію «дуже неоднозначною». Вона порадила всім хлопцям, які залишилися на тимчасово окупованій території Херсонщини, «зберегти життя» і десь сховатися.

«Ощадбанк» видав першу іпотеку по пільговій програмі «єОселя»

В Україні запрацювала програма видачі пільгових кредитів на житло «єОселя». Першу пільгову іпотеку було видано державним «Ощадбанком», який схвалив кредит для поліцейської з Чернігова. Участь у державній програмі беруть й інші фінустанови. Про це повідомила перша віце-премʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

Заявки на отримання іпотеки можна подавати через портал «Дія». Кредити видаються під 3% на строк до 20 років. Одержувачами поки що можуть бути лише правоохоронці, військовослужбовці, медичні працівники, педагоги та науковці.

До програми кредитування на сьогоднішній день приєдналося 5 банків:

«Ощадбанк»

«ПриватБанк»

«Укргазбанк»

«Скай банк»

«Глобус Банк»

З 2023 року програму видачі іпотек мають розширити для всіх громадян. А поки що інші громадяни можуть скористатися програмою «Доступна іпотека 7%», що передбачає кредит на придбання житла під 7% річних. Перший обов'язковий внесок для всіх становить 20% від вартості нерухомості, що купується.

Нагадаємо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.