Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Аж вікна затремтіли»: жителі Херсона повідомляють про вибухи на Антонівському мосту (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Аж вікна затремтіли»: жителі Херсона повідомляють про вибухи на Антонівському мосту (відео)
ЗСУ готують наступ на Херсон
фото з відкритих джерел

Жителі Херсона повідомляють, що від вибухів постраждав Антонівський міст

В окупованому рашистами Херсоні зараз чути вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що добряче дісталось Антонівському мосту. Офіційного підтвердження даній інформації поки немає, про це інформують місцеві Телеграм-канали.

Зазначимо, що Антонівський міст є дуже важливим для окупантів, адже це один з головних логістичних вузлів, який давав окупантам можливість здійснювати постачання свого угруповання на правому березі Дніпра в Херсонській області.

Раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра

До слова, триває 239 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Читайте також: Теракт на Каховській ГЕС прирівнюватиметься до застосування зброї масового ураження, – звернення Зеленського
Теги: ЗСУ війна Херсон Антонівський міст

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антонівський міст у Херсоні знову зазнав удару
Антонівський залізничний міст знову зазнав удару (відео)
3 вересня, 21:18
На Антонівському мосту пролунали вибухи
ЗСУ показали, як Антонівський міст «подарунки» приймав (відео)
4 вересня, 22:05
Українські захисники нищать логістичні шляхи ворога
ЗСУ вдарили по переправі поблизу Антонівського моста (відео)
4 вересня, 10:44

Події в Україні

«Аж вікна затремтіли»: жителі Херсона повідомляють про вибухи на Антонівському мосту (відео)
«Аж вікна затремтіли»: жителі Херсона повідомляють про вибухи на Антонівському мосту (відео)
«Укренерго» попередило про відключення світла 21 жовтня
«Укренерго» попередило про відключення світла 21 жовтня
«Як збити дрон»: українці «гуглять» важливу інформацію під час війни з РФ (фото)
«Як збити дрон»: українці «гуглять» важливу інформацію під час війни з РФ (фото)
Рашисти відкрили новий морг у Маріуполі: навіщо це окупантам (відео)
Рашисти відкрили новий морг у Маріуполі: навіщо це окупантам (відео)
Ексгумація тіл у деокупованому Лимані. Правоохоронці назвали кількість загиблих (фото)
Ексгумація тіл у деокупованому Лимані. Правоохоронці назвали кількість загиблих (фото)
Генштаб повідомив, скільки за день ЗСУ збили ворожих дронів
Генштаб повідомив, скільки за день ЗСУ збили ворожих дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ
31K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
26K
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
18K
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
14K
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога
13K
Росія почала шантажувати ООН через дослідження іранських дронів

Новини

Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
Сьогодні, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту