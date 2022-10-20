«Аж вікна затремтіли»: жителі Херсона повідомляють про вибухи на Антонівському мосту (відео)

Жителі Херсона повідомляють, що від вибухів постраждав Антонівський міст

В окупованому рашистами Херсоні зараз чути вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що добряче дісталось Антонівському мосту. Офіційного підтвердження даній інформації поки немає, про це інформують місцеві Телеграм-канали.

Зазначимо, що Антонівський міст є дуже важливим для окупантів, адже це один з головних логістичних вузлів, який давав окупантам можливість здійснювати постачання свого угруповання на правому березі Дніпра в Херсонській області.

Раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра.

До слова, триває 239 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.