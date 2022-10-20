Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: які завдання РФ ставить перед своїми солдатами

У Південно-бузькому операційному районі противник зосередив до 45 батальйонних тактичних груп

Першочерговим завданням для російських загарбників залишається зупинити активний наступ ЗСУ на Херсонському напрямку. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 20 жовтня.

«Дані розвідки свідчать, що в найближчій перспективі завданням №1 для збройних сил РФ визначено утримати фронт та зупинити український наступ на Херсонському напрямку. Таке завдання ворог планує вирішити насамперед за рахунок першої хвилі часткової мобілізації та шляхом збільшення кількості угруповань збройних сил Росії на правобережжі річки Дніпро», – зазначив Громов.

За словами представника Генштабу, на сьогодні для стримування просування підрозділів ЗСУ в Південно-бузькому операційному районі противник зосередив до 45 батальйонних тактичних груп, які прискорюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів.

При цьому противник постійно намагається відновити переправи через річку Дніпро, щоб забезпечити підтримку своїх військ.

За повідомленням заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, станом на середину жовтня у Росії вже мобілізували 200 тис. осіб для війни проти України.

Нагадаємо, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.