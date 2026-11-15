Готується новий удар РФ по Україні: Зеленський озучив інформацію від розвідки

«Є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових масованих ударів», – наголосив Зеленський

За словами президента, ворог зосереджує удари по енергетичній інфраструктурі окремих регіонів

Українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нових масованих ударів по Україні. На тлі цієї загрози російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, зосереджуючи удари на окремих регіонах протягом кількох діб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, інформує «Главком».

За словами глави держави, росіяни обирають окремий регіон як пріоритетну ціль і протягом кількох днів атакують там енергетичну інфраструктуру, зокрема електромережі та підстанції.

«Є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових масованих ударів», – наголосив Зеленський.

Раніше український президент розповів про надскладну ситуацію з енергопостачанням у Запорізькій області та на Дніпровщині після російських атак. Наразі там тривають відновлювальні роботи, частково електропостачання вже вдалося повернути.

Водночас ремонт ускладнюють нові повітряні тривоги та повторні удари. До робіт залучені необхідні сили, а енергетики мають обладнання для відновлення пошкодженої інфраструктури.

До слова, уночі 15 листопада російська терористична армія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК. Унаслідок цього 41 тис. родин залишилась без світла.