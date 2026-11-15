На Одещині 41 тис. родин залишилася без світла через атаку на енергооб’єкт

Компанія ДТЕК наголосила, що ремонт енергооб'єкта потребуватиме часу

Уночі російська терористична армія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що 41 тис. родин залишилась без світла.

«Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно. Розбираємо завали та відновлюємо пошкоджене обладнання. Ремонт потребуватиме часу», – йдеться у повідомленні.

До слова, унаслідок нічної російської атаки на Чорноморськ шестеро людей отримали травми. «Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля. Загорілися два припарковані автомобілі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено газову трубу, фасади та вікна сусідніх житлових будинків», – йдеться у повідомленні ДСНС.