Зеленський назвав області з найбільшою кількістю ударів по енергетиці

Глава держави нагадав, що через обстріли сьогодні зникло світло на Дніпропетровщині та в Запоріжжі

Із вересня на Дніпропетровщині зафіксували 131 влучання в енергооб'єкти, на Київщині – 125

Російські війська обирають окремі області як спеціальну мішень і кілька днів поспіль б’ють по їхній енергетиці. Найбільше таких ударів від початку вересня зазнали Дніпропетровщина та Київщина. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

За словами глави держави, із вересня на Дніпропетровщині зафіксували 131 влучання в енергооб'єкти, на Київщині – 125, а на Житомирщині та Сумщині – понад сотню.

«Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому по цьому регіону. По всьому: по мережах, по підстанціях», – розповів він.

Глава держави нагадав, що через обстріли сьогодні зникло світло на Дніпропетровщині та в Запоріжжі. За його словами, відновлення триває під постійними новими тривогами, а комунальники, енергетики та підрозділи ДСНС поступово повертають світло.

До слова, уночі 15 листопада російська терористична армія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК. Унаслідок цього 41 тис. родин залишилась без світла.