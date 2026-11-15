Зеленський назвав області з найбільшою кількістю ударів по енергетиці
Із вересня на Дніпропетровщині зафіксували 131 влучання в енергооб'єкти, на Київщині – 125
Російські війська обирають окремі області як спеціальну мішень і кілька днів поспіль б’ють по їхній енергетиці. Найбільше таких ударів від початку вересня зазнали Дніпропетровщина та Київщина. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».
За словами глави держави, із вересня на Дніпропетровщині зафіксували 131 влучання в енергооб'єкти, на Київщині – 125, а на Житомирщині та Сумщині – понад сотню.
«Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому по цьому регіону. По всьому: по мережах, по підстанціях», – розповів він.
Глава держави нагадав, що через обстріли сьогодні зникло світло на Дніпропетровщині та в Запоріжжі. За його словами, відновлення триває під постійними новими тривогами, а комунальники, енергетики та підрозділи ДСНС поступово повертають світло.
До слова, уночі 15 листопада російська терористична армія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК. Унаслідок цього 41 тис. родин залишилась без світла.
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