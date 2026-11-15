Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1726-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Зеленський назвав області з найбільшою кількістю ударів по енергетиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав області з найбільшою кількістю ударів по енергетиці
Глава держави нагадав, що через обстріли сьогодні зникло світло на Дніпропетровщині та в Запоріжжі
фото: Офіс президента

Із вересня на Дніпропетровщині зафіксували 131 влучання в енергооб'єкти, на Київщині – 125

Російські війська обирають окремі області як спеціальну мішень і кілька днів поспіль б’ють по їхній енергетиці. Найбільше таких ударів від початку вересня зазнали Дніпропетровщина та Київщина. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

За словами глави держави, із вересня на Дніпропетровщині зафіксували 131 влучання в енергооб'єкти, на Київщині – 125, а на Житомирщині та Сумщині – понад сотню.

«Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому по цьому регіону. По всьому: по мережах, по підстанціях», – розповів він.

Глава держави нагадав, що через обстріли сьогодні зникло світло на Дніпропетровщині та в Запоріжжі. За його словами, відновлення триває під постійними новими тривогами, а комунальники, енергетики та підрозділи ДСНС поступово повертають світло.

До слова, уночі 15 листопада російська терористична армія атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК. Унаслідок цього 41 тис. родин залишилась без світла

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський енергетика росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанта Фітковський був ліквідований захисниками України в селі Никонорівка (Краматорський район Донецької області)
Був командиром штурмовиків. ЗСУ ліквідували титулованого російського кікбоксера
12 листопада, 11:31
Нині Яніна Павленко має кілька підозр від українських правоохоронців
Відкоркувала для Путіна херес за $100 тис., а тепер засідає в Держдумі: як буковинка стала депутаткою в РФ
8 листопада, 18:15
Зеленський відзвітував про зустріч із королем Іспанії
Президент зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI
5 листопада, 21:42
У Києві скасовано екстрені відключення світла
У Києві скасовано екстрені відключення світла
2 листопада, 17:41
Чернігівці створили стихійний меморіал на місці загибелі двох дівчат
Чернігів: містяни вшанували пам’ять двох загиблих школярок
30 жовтня, 15:20
Україна застосовує Starshield для захисту власної території, а також для логістики
Хто блокував Starlink? Зеленський оцінив ситуацію
28 жовтня, 09:42
Росія хоче розміняти Україну на Іран: чому Києву час виходити за межі переговорів із Трампом
Росія хоче розміняти Україну на Іран: чому Києву час виходити за межі переговорів із Трампом
24 жовтня, 08:04
Зеленський відверто розповів про свій стан і найважчі моменти війни
«Я досі вірю, що добро перемагає». Зеленський розповів про свій стан
22 жовтня, 12:03
Залужний взяв участь у навчальній програмі Higher Defence Education
«Старий світовий порядок руйнується»: Залужний закликав Європу змінити систему безпеки
17 жовтня, 17:58

Події в Україні

Келлог назвав можливий сценарій припинення вогню в Україні
Келлог назвав можливий сценарій припинення вогню в Україні
Зеленський назвав області з найбільшою кількістю ударів по енергетиці
Зеленський назвав області з найбільшою кількістю ударів по енергетиці
Келлог оцінив шанси на завершення війни після переговорів в Абу-Дабі
Келлог оцінив шанси на завершення війни після переговорів в Абу-Дабі
Росіяни просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій області – DeepState
Росіяни просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій області – DeepState
Росія готує технологію, яка може стати катастрофою для ЗСУ: відомий комбриг забив на сполох
Росія готує технологію, яка може стати катастрофою для ЗСУ: відомий комбриг забив на сполох
Принц Гаррі відвідав Львів із неоголошеним візитом
Принц Гаррі відвідав Львів із неоголошеним візитом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
142K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Одинадцята за добу повітряна тривога у Київі тривала дев'ять хвилин
Сьогодні, 20:53
Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg
Сьогодні, 08:10
Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі
Сьогодні, 08:00
Туреччина відмовилася від нових російських АЕС: кого обрала Анкара
Сьогодні, 07:50
Гра GTA 6 встановила рекорд попередніх замовлень: відомі оцінки
Сьогодні, 07:40
Росіяни поранили чотирьох дітей під час атаки на Запоріжжя
Сьогодні, 07:25

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua