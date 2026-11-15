Зеленський пояснив, як обмеження Starshield допомагають РФ атакувати Україну

Президент зауважив, що дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 кілометр на годину

Зеленський: Важливо бути на правильній стороні історії

Президент Володимир Зеленський заявив, що обмеження Starshield заважають Україні збивати реактивні шахеди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних дронів, 1590 авіабомб і 15 ракет різних типів. Жорстокі удари, яким важко протидіяти. Вночі та вже вранці росіяни били по енергетиці у Запоріжжі, на Сумщині, Одещині, Житомирщині, Кіровоградщині. Була під ударами інфраструктура залізниці на Дніпровщині, Харківщині та Запоріжжі. Росія завдала ударів також по Донеччині та Київщині. Відомо про 16 людей, які постраждали», – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що російські війська атакують підстанції шахедами, а частина ударів досягає цілей через чинні обмеження швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

«Наші дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 кілометр на годину (100 миль на годину) і просто не доганяють російські реактивні шахеди. Розраховуємо, що ці обмеження будуть зняті. Від цього напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою. Є доручення у команд МЗС, Міноборони, Офісу працювати з американською стороною та SpaceX максимально тісно. Важливо бути на правильній стороні історії. Потрібно допомагати Україні. Дякую всім, хто підтримує наш захист», – наголосив глава України.

Нагадаємо, 12 листопада президент Володимир Зеленський заявив про проблеми в роботі системи Starshield над територією України. За його словами, українські підрозділи фіксують значні збої вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

До слова, Європейська комісія закликала терміново відновити роботу американської супутникової системи Starshield на тлі повідомлень про перебої зі зв'язком в Україні.

Як повідомлялося, американський конгресмен від Республіканської партії Дон Бейкон розкритикував повторне запровадження обмежень на роботу супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові. Політик заявив, що відповідальність за це рішення може лежати на адміністрації США або Ілону Маску, а його наслідки допомагають російському диктатору Володимиру Путіну.