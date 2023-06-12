Готують обстріл українських міст. Окупанти підтягують нове озброєння

«Бал» призначений для ураження кораблів, проте через відсутність відповідних ракет він отримав можливість стрільби по сухопутних цілях

На озброєння комплексу стоять ракети з дальністю з 260 до 500 км

Російські загарбники перемістили у Брянську область РФ берегові ракетні комплекси «Бал» та планують ними обстрілювати українські міста. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Встановили, що установка належить 11-й окремій береговій ракетно-артилерійській бригаді військ чорноморського флоту РФ, що базується в селищі Уташ Краснодарського краю.

Зазначається, що цей дивізіон призначений для ураження кораблів, проте через відсутність відповідних ракет «Бал» отримав таку ж дальність та можливість стрільби по сухопутних цілях, як і береговий ракетний комплекс «Бастіон». Відомо, що останній застосовує надзвукову ракету «Онікс».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які після модернізації в 2021 році надали нові можливості. А саме збільшили дальність з 260 до 500 км», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 474-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. Минулої доби ворог завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.