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Росія випустила ракети по Авдіївці: є поранені (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія випустила ракети по Авдіївці: є поранені (фото)
Від удару понівечені Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки
фото: Павло Кириленко/Телеграм

Пораненим надається медична допомога у місцевій лікарні

Під час ракетного обстрілу сьогодні зранку, 12 червня, в Авдіївці Донецької області, двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росія випустила ракети по Авдіївці: є поранені (фото) фото 1
Росія випустила ракети по Авдіївці: є поранені (фото) фото 2

За словами Кириленка, окупанти вкотре вдарили по місту сьогодні вранці, о 09:10, двома ракетами.

Нагадаємо, триває 474-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Теги: окупанти Авдіївка будинок ракета Павло Кириленко поранення

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