Росія випустила ракети по Авдіївці: є поранені (фото)
Пораненим надається медична допомога у місцевій лікарні
Під час ракетного обстрілу сьогодні зранку, 12 червня, в Авдіївці Донецької області, двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За словами Кириленка, окупанти вкотре вдарили по місту сьогодні вранці, о 09:10, двома ракетами.
Нагадаємо, триває 474-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.
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