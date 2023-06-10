Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»

Сили ППО знищили 20 іранських дронів та дві крилаті ракети

У ніч на 10 червня російські терористи випустили по Україні з північного та південного напрямків вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 – з району східного узбережжя Азовського моря. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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«Уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу «Іскандер», а також ударними БпЛА іранського виробництва. Також атаковано Одеську та Харківську область крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно», - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів Shahed-136/131.

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Атака тривала з 23:00 9 червня по 5:00 10 червня 2023 року.

Також за минулу добу, 9 червня, протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 12 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня («Орлан-10», Zala, Supercam).

Як відомо, у ніч на 10 червня російські терористи обстріляли Одесу.

Під час нічної атаки на Одещину силами протиповітряної оборони всі Shahed-131/136 знищено.

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Уламки збитого «Шахеда» потрапили у багатоквартирний будинок та пошкодили кілька будівель поблизу. Загинуло три людини, 26 отримали поранення та травми різного ступеня. Серед них двоє дітей та вагітна жінка.

За даними речника Одеської ОВА Сергія Братчука, у небі над Одесою Сили оборони знищили вісім дронів-камікадзе та дві ворожі ракети.

На Одещині одна ворожа ракета влучила в узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали десять людей.

Крім того, Росія вдарила по військовому аеродрому «Миргород» на Полтавщині.