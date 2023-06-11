«Навіть звірі моральніші, ніж російська держава»: Зеленський про обстріл евакуаційного човна

У результаті атаки на човен, який вивозив українців із окупованої Херсонщини, загинули троє людей

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував військовим, котрі звільняють Україну, а також усім, хто допомагає рятувати людей після катастрофи на Каховській ГЕС.

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«Я вдячний нашим воїнам за цей день. Кожній нашій бойовій бригаді, кожному нашому підрозділу. ОСУВи «Хортиця, «Таврія» – усі, хто зараз у боях, усі, хто на позиціях, усі, хто допомагає… Дякую вам! Дякую за кожен крок, за кожен бій, за кожного знищеного окупанта!

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І я вдячний кожному і кожній: військовим, поліцейським, рятувальникам, волонтерам, лікарям, місцевій владі… Усім, хто допомагає зараз рятувати людей після катастрофи на Каховській ГЕС. Особливо дякуємо тим, хто допомагає діставати людей, зокрема, з окупованих територій. Це надзвичайно складно, небезпечно, це особливий героїзм. Дякую за кожне врятоване життя! Слава нашим героям! Слава всім, хто захищає життя України та українців!», – сказав президент.

Головне зі звернення президента

Сьогодні вдалося повернути з російського полону ще 95 наших людей, із них 31 – захисник Маріуполя. Більшість – рядові та сержанти, двоє офіцерів. Збройні Сили, Нацгвардія, прикордонники. Дякую нашій команді: Буданову, Єрмаку, Малюку, Лубінцю, яка займається обмінами, дякую за цей результат. Молодці, хлопці! Кожного українця, кожну українку ми маємо витягнути з російської неволі.

Продовжуємо й нашу рятувальну операцію на півдні України, і вже близько 4 тисяч людей вдалося евакуювати. Десятки міст і сіл залишаються затопленими, найгірша ситуація, як і раніше, на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, на яких вивозять людей… Сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів були вбиті троє людей, мої співчуття рідним і близьким… Ще десять людей були поранені, із них двоє поліцейських. Це була евакуація з Кардашинки, села на лівобережжі Херсонщини… Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей напризволяще в затоплених містах і селах і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати… Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава.

Цими днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. У перший же день після катастрофи Генеральний прокурор відправив в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалася.

Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації… Ми вже сприяємо й будемо й надалі сприяти максимально незалежному та обʼєктивному розслідуванню Міжнародним кримінальним судом. Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально долучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу.

Повна й справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста – це обовʼязкова передумова того, що у світі більше не буде повторень такого зла.

Сьогодні наша держава зробила й черговий санкційний крок. Проти тих, хто служить злу, яким стала російська держава. Проти тих, хто допоміг знищити свободу на території Росії й виконує одну з ключових ролей у репресіях на тимчасово окупованій нашій території та на території самої ж Росії. 178 саме таких осіб були додані до наших санкційних списків за поданням Служби безпеки України. І ми зробимо все, щоб кожен і кожна із цього списку помічників російської диктатури відповідали реально за все, що вони наробили проти людей і свободи. За кожну зламану долю й за кожне злочинне рішення, яке допомогло Росії перетворитися на державу-терориста.

Раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію нові санкції, запроваджені рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 червня 2023 року.

Також Зеленський прийняв у Києві міністерку з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, голову Офісу з міжнародних справ при президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі.