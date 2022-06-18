Хто здав Херсон? Глава облради назвав прізвище зрадника серед силовиків
Затримано помічника начальника Херсонського УСБУ Ігоря Садохіна
Швидке захоплення Херсонської області стало можливим завдяки зраді співробітника Служби безпеки України Ігоря Садохіна. Про це розповів голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в інтерв'ю «Укрінформ».
«Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ – начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога», – сказав Самойленко .
За його словами, вважається, що саме він видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію.
«Його було затримано ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, президент України звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці», – розповів Самойленко.
Нагадаємо, Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії.