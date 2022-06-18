Росіяни вгатили ракетами у газопереробне підприємство на Харківщині

За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами

На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки. Виникла масштабна пожежа, рятувальники локалізовують пожежу.

«Детальну інформацію повідомимо згодом», – написав Синєгубов.

Нагадаємо, рашисти 18 червня завдали удару по Харкову. Застосували ракету, яка залишає обманний слід.

Вибухи пролунали близько 13:00. Згідно з попередніми даними, ракета влучила в Індустріальний район Харкова. Тут сапери знайшли залишки теплової пастки.

Також у результаті ворожого обстрілу Харкова увечері 17 червня сталася пожежа в житловому 16-поверховому будинку в Київському районі міста.

Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.