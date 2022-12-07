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«Південь» пояснив, навіщо РФ притримувала іранські дрони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Південь» пояснив, навіщо РФ притримувала іранські дрони
Ввечері 6 грудня окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами
фото ілюстративне

Ворог намагається вивчити і виснажити українську ППО

Російські загарбники, ймовірно, тримали іранські дрони для завдання «закріплюючих ударів» по українській інфраструктурі. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Це зброя (іранські безпілотники – «Главком»), яка ще є у ворога і треба усвідомлювати, що не завжди відсутність ударів характеризує закінчення цієї зброї», – сказала Гуменюк.

Гуменюк зазначила, що окупанти підбирають тактику для того, щоб впливати на різні напрямки діяльності: і на відкриті ділянки фронту, і психологічно на населення, а також тилові регіони.

«Зокрема, вони тримали ці дрони, певно, для «закріплюючих ударів» по інфраструктурі. Вони продовжують способи техногенного терору і намагаються створити енергетичну кирзу в Україні. Саме тому вони спрямовують засоби ураження такі як ракети, але вони більш високовартісні і використовують так само дрони. Ми попереджали, що ворог намагається вивчити і виснажити нашу ППО, яка не дозволяє їм повноцінно за розрахунками провести свій терор», – додала керівниця пресцентру.

Нагадаємо, окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами. Увечері 6 грудня російські окупаційні війська запустили дрони-камікадзе по Дніпропетровській області. Військові з повітряного командування «Схід» збили усі ворожі Shahed-136.

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Теги: війна росія окупанти Україна

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