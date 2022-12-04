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Заступник Шойгу відправився до Ірану за дронами та ракетами – ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Заступник Шойгу відправився до Ірану за дронами та ракетами – ISW
Окупанти вже понад два тижні не запускають Україною іранські безпілотники
фото ілюстративне

За інформацією ЗМІ, сторони обговорили «неуточнену» військову співпрацю

У Тегерані начальник Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Багері зустрівся з заступником міністра оборони Росії генерал-полковником Олександром Фоміним. Сторони могли обговорювати нові постачання дронів та ракет. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з офіційними повідомленнями іранських державних ЗМІ, вони обговорили «неуточнену» військову співпрацю.

«Можливо, вони обговорювали продаж іранських безпілотників та ракет Росії для використання в Україні. Багері є головнокомандувачем оборони Ірану та відповідає за військову політику та стратегічне керівництво», – пишуть аналітики.

Відзначимо, що на даний момент немає офіційної інформації щодо зустрічі Фоміна з представниками Ірану.

Цікаво, що рашисти вже понад два тижні не запускають Україною іранські безпілотники. Це може свідчити про те, що перша партія дронів вже закінчилася.

Раніше повідомлялось, що українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.

Відзначимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.

Читайте також: Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю»

 

Теги: війна Міноборони РФ Сергій Шойгу росія ракета безпілотник Іран

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