Атака дронів: Андрій Єрмак висміяв Росію

Єрмак підкреслив, що Путін не отримав бажаного ефекту від рашистського терору

Росія намагається атакувати Україну іранськими дронами, але українські військові навчилися їх збивати, тому належного ефекту РФ досягти не вдається. Голова Офісу президента Андрій Єрмак поглузував із країни-терористки у своєму Telegram.

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«Коли ти технологічно відсталий, санкції обрізали тобі доступ до технологій, твої ракети поступово закінчуються, а бажаного ефекту від терору досі нема – ти дістаєш із шухляди дешеві «мопеди» в надії, що вони допоможуть зламати сильний народ України», – написав він.

Єрмак підкреслив, що Путін не отримав бажаного ефекту від рашистського терору. «Методика знищення «мопедів» відпрацьована і ти знову лишаєшся «з носом». Бо ти – це Росія. А ми – це Україна: розумніша, сильніша, креативніша і сучасніша», – сказав Єрмак.

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Нагадаємо, Росія майже вичерпала свої запаси дронів іранського виробництва, а їхнє використання проти інфраструктури в Україні мало обмежений успіх – британська розвідка оцінила запаси іранських дронів у Росії.

Також Канада посилює санкції проти Ірану за співпрацю з РФ. Вони передбачають замороження майна і коштів компаній на території Канади. Під нові санкції потрапили чотири фізичних та п'ять юридичних осіб через порушення прав людини та дестабілізацію миру і безпеки.