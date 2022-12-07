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Атака дронів на Київщину: Кулеба повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Київщину: Кулеба повідомив деталі
Голова ОВА закликав мешканців Київщини не ігнорувати повідомлення про небезпеку
фото ілюстративне

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків масованого обстрілу 5 грудня

Уночі 7 грудня у Київській області лунав сигнал повітряної тривоги через атаку російській дронів-камікадзе. На щастя, на території регіону ударів та прильотів зафіксовано не було. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Голова ОВА закликав мешканців Київщини не ігнорувати повідомлення про небезпеку.

«Київщина! Понад три години вночі тривала повітряна тривога. Мешканці області чули звуки шахідів. На території регіону ударів та прильотів не зафіксовано. Енергетики продовжують ліквідацію наслідків масованого обстрілу 5 грудня. За рішенням «Укренерго» впроваджені екстрені вимкнення», – написав Кулеба.

Як повідомлялося, окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами. Увечері 6 грудня російські окупаційні війська запустили дрони-камікадзе по Дніпропетровській області. Військові з повітряного командування «Схід» збили усі ворожі Shahed-136.

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Теги: військові Київщина окупанти тривога Укренерго Щастя війна безпілотник

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