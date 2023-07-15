Ігнат пояснив тактику використання ракет Storm Shadow

Ракета Storm Shadow летить низько, влучно і долітає в ціль, утім, стверджувати на 100%, що збити її неможливо не варто

Час від часу росіяни заявляють про ураження британських ракет Storm Shadow. Збити їх дійсно можна. Утім, є чимало засобів, які допомагають даному виду озброєння долітати точно в ціль. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «24 канал».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речний розповів, що ракета Storm Shadow летить низько, влучно і долітає в ціль. Утім, стверджувати на 100%, що збити її неможливо не варто. Як приклад, збиття українськими силами ППО російських крилатих ракет.

«Росія має значно потужніше ППО ніж ми, маю на увазі комплекси С-300, С-400, «Буки», «Панцирі» і таке інше. Вони, очевидно, можуть уражати такі повітряні цілі, як крилата ракета», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Утім, якщо використовувати правильну тактику, то у більшості випадків ракета досягне заданої цілі. Зокрема Storm Shadow мають відповідний захист.

«Поруч з цією ракетою можуть застосовуватися протирадіолокаційні ракети HARM та інші засоби, які унеможливлюють збиття. Також якщо планувати правильні тактичні прийоми, як роблять наші пілоти, то я думаю це унеможливить шанси Росії збивати їх у великій кількості», – додав він.

Ракети Storm Shadow – це британсько-французька розробка, а саме – спільний проєкт компаній British Aerospace і Matra​​. Ракети мають дві основні модифікації та дальності ураження – до 250 км у експортному варіанті та до 500 – у базовому.

Нагадаємо, триває 507-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.