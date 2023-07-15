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Ігнат пояснив тактику використання ракет Storm Shadow

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ігнат пояснив тактику використання ракет Storm Shadow
Ракети Storm Shadow мають дальності ураження до 250 км
фото ілюстративне

Ракета Storm Shadow летить низько, влучно і долітає в ціль, утім, стверджувати на 100%, що збити її неможливо не варто

Час від часу росіяни заявляють про ураження британських ракет Storm Shadow. Збити їх дійсно можна. Утім, є чимало засобів, які допомагають даному виду озброєння долітати точно в ціль. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає «24 канал».

Речний розповів, що ракета Storm Shadow летить низько, влучно і долітає в ціль. Утім, стверджувати на 100%, що збити її неможливо не варто. Як приклад, збиття українськими силами ППО російських крилатих ракет.

«Росія має значно потужніше ППО ніж ми, маю на увазі комплекси С-300, С-400, «Буки», «Панцирі» і таке інше. Вони, очевидно, можуть уражати такі повітряні цілі, як крилата ракета», – сказав він.

Утім, якщо використовувати правильну тактику, то у більшості випадків ракета досягне заданої цілі. Зокрема Storm Shadow мають відповідний захист.

«Поруч з цією ракетою можуть застосовуватися протирадіолокаційні ракети HARM та інші засоби, які унеможливлюють збиття. Також якщо планувати правильні тактичні прийоми, як роблять наші пілоти, то я думаю це унеможливить шанси Росії збивати їх у великій кількості», – додав він.

Ракети Storm Shadow – це британсько-французька розробка, а саме – спільний проєкт компаній British Aerospace і Matra​​. Ракети мають дві основні модифікації та дальності ураження – до 250 км у експортному варіанті та до 500 – у базовому.

Нагадаємо, триває 507-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Теги: ракета війна Юрій Ігнат

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