Резніков розповів, наскільки ракети Storm Shadow ефективні в Україні

Ракети Storm Shadow мають в Україні стовідсоткову ефективність

Британські далекобійні ракети Storm Shadow, які нещодавно були надані Україні, показують на полі бою стовідсотковий результат. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«Я можу сказати, що зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% - влучні ураження по цілях, визначених Генштабом. 100 на 100, абсолютно результативна», – зазначив міністр.

Також він заявив, що Київ веде переговори з усіма країнами, які мають подібні ракети великої дальності. Водночас Україна намагається посилити свою протиповітряну оборону.

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«Це дуже важлива задача, ми нею займаємося. Нам треба прикривати всі великі агломерації – не тільки Київ, а й Харків, і Дніпро, і Одесу, і Львів, і Запоріжжя, і розширювати цю мапу, щоб все українське небо було безпечним. Мова йде не про якусь систему, а про кількість цих систем, які будуть забезпечені ракетами відповідно», - наголосив Резніков.

Нагадаємо, українські воїни на фронті успішно застосовують далекобійні ракети Storm Shadow, які передала Велика Британія.

Також член зовнішньополітичного комітету бундестагу Німеччини Родеріх Кізеветтер закликав швидше розпочати передачу Україні німецький аналог ракети Storm Shadow – крилату ракету Taurus KEPD 350, яку виробляють на заводі у Шробенхаузені ( регіон Баварія у Німеччині).