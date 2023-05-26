Україна може отримати німецький аналог ракети Storm Shadow

Член бундестагу ФРН Кізеветтер закликав розпочати постачання Києву ракет Taurus KEPD 350

Член зовнішньополітичного комітету бундестагу Німеччини Родеріх Кізеветтер закликав швидше розпочати передачу Україні німецький аналог ракети Storm Shadow – крилату ракету Taurus KEPD 350, яку виробляють на заводі у Шробенхаузені ( регіон Баварія у Німеччині). Про це йдеться на Telegram-каналі Bild. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус поки що виступає проти постачання цієї ракети Києву. Bild пише, що дискусія про передачу Taurus KEPD буде продовжена.

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Taurus KEPD 350 масою 1,5 тонни та довжиною 5,1 метра розвиває швидкість 800-900 кілометрів на годину та дальність польоту до 500 кілометрів і здатна нести до 480 кілограмів вибухівки. Ракету запускають із літака. Вона летить на гранично низькій висоті (близько 50 метрів) і тому майже непомітна для ворожих радарів.

За словами військових експертів, Taurus підходить для атаки на бункери, аеродроми, мости та шляхи постачання. Вона може пробити залізобетонну стіну завтовшки метр. Ракету запускають із літака. Але оскільки дальність її польоту сягає 500 км, необов'язково залітати на ворожу територію. Сама Taurus летить на дуже низькій висоті (близько 50 метрів) і тому майже непомітна для ворожих радарів.

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Нагадаємо, Німеччина розформує багатонаціональну групу з протиповітряної та протиракетної оборони у Словаччині й перемістить сили, які обслуговують комплекс Patriot, до Литви для охорони неба під час саміту НАТО у Вільнюсі. Про це 26 травня, в п’ятницю оголосило Міністерство оборони Німеччини.

«Завдяки своїм різноманітним можливостям Бундесвер зробить значний внесок у забезпечення безпеки саміту НАТО. Це ще раз доводить: ми гнучкі і там, де ми потрібні – на Німеччину в Альянсі можна покластися», – прокоментував голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

У Словаччині німецький Patriot з’явилися невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України у межах заходів із посилення східного флангу НАТО.

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