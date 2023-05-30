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Storm Shadow «задвохсотили» 100 окупантів під Маріуполем (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Storm Shadow «задвохсотили» 100 окупантів під Маріуполем (відео)
Юр’ївка стала місцем «запеклої любові» до росіян
фото з соцмереж

Стовп густого диму бачили мешканці усіх навколишніх населених пунктів

Внаслідок потужної «бавовни» в Юр'ївці під Маріуполем знищено базу окупантів. Вдалося «мінуснути» близько сотні російських загарбників. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначив, що Юр’ївка стала місцем «запеклої любові» до росіян. 

Внаслідок «прильоту» по ворожій базі знищено до 100 окупантів. Стовп густого диму бачили мешканці усіх навколишніх населених пунктів.

За даними Андрющенка, відпрацювали британські ракети Storm Shadow.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі останнім часом часто лунають вибухи. 

До слова, триває 461-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, зокрема, по столиці нашої країни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 29 із 31 дронів були знищені нашими захисниками. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Теги: ракета Маріуполь війна

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