Історія одного фото: п'ятирічний Іван самотужки дістався з Києва до Холма

На щастя, історія малюка має гарний фінал: дитина в безпеці і мама знає про місцезнаходження сина

Хлопчик загубив тата і вирушив з попутниками до Польщі

Напередодні соцмережі облетіло фото і відео маленького хлопчика, зроблене на польському пункті пропуску Медика. Головним героєм став маленький українець, котрий перетинав кордон. Хлопчик, якому від сили років чотири-п'ять, відчайдушно плакав, покидаючи рідну країну через війну з РФ. Відеозапис був зроблений іноземними журналістами, а в Україні його поширив нардеп Олексій Гончаренко.

Вже сьогодні стало відомо, що дитина – п’ятирічний киянин Іван. За словами керівниці Фонду Олени Пінчук і волонтерки Ольги Руднєвої, два дні тому дитина втратила зв'язок із татом, тому вирушила з Києва до польського Холма самостійно.

Упродовж двох днів дороги люди передавали хлопчика з рук в руки, аж поки він не дістався Польщі. Усю дорогу на зв'язку з попутниками юного українця перебувала волонтерка Ірина. Вона й зустріла його вночі на кордоні.

Зараз Іван у безпеці, його мама контактує з волонтеркою та є шанс, що згодом прилетить за ним в Польщу.

«Після трьох днів маємо happy end», – тішаться волонтери.

«Я досі не можу повірити, що п’ятирічна дитина самостійно дісталася з Києва до Холма», – емоційно підкреслила Ольга Руднєва.

Нагадаємо, раніше 11-річний хлопчик самостійно перейшов кордон зі Словаччиною: батьки лишилися в Україні.