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    Події в Україні

    Історія одного фото: п'ятирічний Іван самотужки дістався з Києва до Холма

    На щастя, історія малюка має гарний фінал: дитина в безпеці і мама знає про місцезнаходження сина - Історія одного фото: п'ятирічний Іван самотужки дістався з Києва до Холма
    На щастя, історія малюка має гарний фінал: дитина в безпеці і мама знає про місцезнаходження сина
    фото: Ольга Руднєва/ Facebook

    Хлопчик загубив тата і вирушив з попутниками до Польщі

    Напередодні соцмережі облетіло фото і відео маленького хлопчика, зроблене на польському пункті пропуску Медика. Головним героєм став маленький українець, котрий перетинав кордон. Хлопчик, якому від сили років чотири-п'ять, відчайдушно плакав, покидаючи рідну країну через війну з РФ. Відеозапис був зроблений іноземними журналістами, а в Україні його поширив нардеп Олексій Гончаренко.

    Вже сьогодні стало відомо, що дитина – п’ятирічний киянин Іван. За словами керівниці Фонду Олени Пінчук і волонтерки Ольги Руднєвої, два дні тому дитина втратила зв'язок із татом, тому вирушила з Києва до польського Холма самостійно.

    Упродовж двох днів дороги люди передавали хлопчика з рук в руки, аж поки він не дістався Польщі. Усю дорогу на зв'язку з попутниками юного українця перебувала волонтерка Ірина. Вона й зустріла його вночі на кордоні.

    Зараз Іван у безпеці, його мама контактує з волонтеркою та є шанс, що згодом прилетить за ним в Польщу.

    «Після трьох днів маємо happy end», – тішаться волонтери.

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    «Я досі не можу повірити, що п’ятирічна дитина самостійно дісталася з Києва до Холма», – емоційно підкреслила Ольга Руднєва.

    Нагадаємо, раніше 11-річний хлопчик самостійно перейшов кордон зі Словаччиною: батьки лишилися в Україні.

    Теги: історія дороги війна кордон біженці
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    Історія одного фото: п'ятирічний Іван самотужки дістався з Києва до Холма